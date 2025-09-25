- Дата публікації
Росіяни вдарили по енергетиці Вінниччини
Вибухи пролунали в регіоні вночі.
У ніч на середу, 25 вересня, російські окупаційні війська здійснили атаку по енергетичній інфраструктурі Вінниччини.
Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
«Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в об’єкти енергетики», — заявила вона.
За словами Заболотної, станом на ранок інформація про постраждалих не надходила.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що генсек ООН Антоніу Гутерріш попередив, що Росія намагається спричинити масові відключення електроенергії в Україні напередодні зими.