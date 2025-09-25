Росіяни вдарили по енергетиці Вінниччини

Ударний БпЛА / © Associated Press

Реклама

У ніч на середу, 25 вересня, російські окупаційні війська здійснили атаку по енергетичній інфраструктурі Вінниччини.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

«Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в об’єкти енергетики», — заявила вона.

Реклама

За словами Заболотної, станом на ранок інформація про постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що генсек ООН Антоніу Гутерріш попередив, що Росія намагається спричинити масові відключення електроенергії в Україні напередодні зими.