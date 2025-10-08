Росіяни вдарили по енергооб'єкті: в одній з областей знову відключення світла

Відключення світла. / © УНІАН

Вночі проти 8 жовтня російська армія атакувала енергетичний об’єкт у Ніжинському районі на Чернігівської області. Сталися відключення світла: понад 4,5 тис. людей залишилися без електрики.

Про це повідомили у “Чернігівобленерго”.

“Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тис. абонентів без електропостачання”, - наголосили енергетики і додали, що працюють над відновленнями.

Зауважимо, що на сьогодні, 8 жовтня, Чернігівській області запровадили графік погодинних відключень світла.

Як повідомлялося, внаслідок російських атак ускладненою рух потягів Ніжинського напрямку. Сьогодні деякі рейси курсують за зміненими маршрутами, а деякі потяги затримуються у дорозі.