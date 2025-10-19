Росіяни вдарили по енергосистемі: тисячі абонентів в Україні залишились без світла

Росіяни атакували енергооб’єкт на Чернігівщині / © ТСН.ua

Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини. Потужна атака спричинила серйозні руйнування енергооб’єкта, розташованого у Корюківському районі.

Про це повідомляє телеграм-канал «Новини Чернігівщини» із посиланням на дані АТ «Чернігівобленерго».

За офіційною інформацією, внаслідок обстрілу енергооб’єкт зазнав масштабних пошкоджень. Без електропостачання залишилися близько 55 тисяч споживачів.

«Як тільки дозволить ситуація з безпекою, фахівці енергокомпанії розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні «Чернігівобленерго».

Нагадаємо, атака на Чернігів 17 жовтня призвела до пошкодження рухомого складу, і прокуратура вже розпочала досудове розслідування воєнного злочину.

Раніше вже йшлося, що РФ «виносить» одну область — Чернігівську, щоб не розкидати ресурси. Проте наступними можуть стати Суми й Харків. Про це заявив волонтер і військовий інструктор Роман Донік.