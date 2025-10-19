- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 288
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили по енергосистемі: тисячі абонентів в Україні залишились без світла
Росіяни зруйнували важливий об’єкт інфраструктури на Чернігівщині.
Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини. Потужна атака спричинила серйозні руйнування енергооб’єкта, розташованого у Корюківському районі.
Про це повідомляє телеграм-канал «Новини Чернігівщини» із посиланням на дані АТ «Чернігівобленерго».
За офіційною інформацією, внаслідок обстрілу енергооб’єкт зазнав масштабних пошкоджень. Без електропостачання залишилися близько 55 тисяч споживачів.
«Як тільки дозволить ситуація з безпекою, фахівці енергокомпанії розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні «Чернігівобленерго».
Нагадаємо, атака на Чернігів 17 жовтня призвела до пошкодження рухомого складу, і прокуратура вже розпочала досудове розслідування воєнного злочину.
Раніше вже йшлося, що РФ «виносить» одну область — Чернігівську, щоб не розкидати ресурси. Проте наступними можуть стати Суми й Харків. Про це заявив волонтер і військовий інструктор Роман Донік.