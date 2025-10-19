ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по енергосистемі: тисячі абонентів в Україні залишились без світла

Росіяни зруйнували важливий об’єкт інфраструктури на Чернігівщині.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Росіяни вдарили по енергосистемі: тисячі абонентів в Україні залишились без світла

Росіяни атакували енергооб’єкт на Чернігівщині / © ТСН.ua

Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини. Потужна атака спричинила серйозні руйнування енергооб’єкта, розташованого у Корюківському районі.

Про це повідомляє телеграм-канал «Новини Чернігівщини» із посиланням на дані АТ «Чернігівобленерго».

За офіційною інформацією, внаслідок обстрілу енергооб’єкт зазнав масштабних пошкоджень. Без електропостачання залишилися близько 55 тисяч споживачів.

«Як тільки дозволить ситуація з безпекою, фахівці енергокомпанії розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні «Чернігівобленерго».

Нагадаємо, атака на Чернігів 17 жовтня призвела до пошкодження рухомого складу, і прокуратура вже розпочала досудове розслідування воєнного злочину.

Раніше вже йшлося, що РФ «виносить» одну область — Чернігівську, щоб не розкидати ресурси. Проте наступними можуть стати Суми й Харків. Про це заявив волонтер і військовий інструктор Роман Донік.

Дата публікації
Кількість переглядів
288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie