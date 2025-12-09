ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1136
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по газовій інфраструктурі: пошкоджено критично важливе обладнання

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Росіяни вдарили по газовій інфраструктурі: пошкоджено критично важливе обладнання

© УНІАН

Зранку вівторка, 9 грудня, російська армія атакувала ударними безпілотниками об’єкти газової інфраструктури. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

“Під ударом опинилося критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення”, - наголосили у відомстві.

Внаслідок російської атаки сталися руйнування на об’єктах. Наразі на місці працюють рятувальники і необхідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та готуються до відновлення роботи пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, РФ чи не щодня здійснює атаки на енергетику України. Директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко заявляє, що енергетична безпека країни опинилася під загрозою. Не вистачає ресурсів для посилення безпеки енергооб’єктів перед новими можливими атаками.


Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
1136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie