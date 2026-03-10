ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
448
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по громаді однієї з областей: є жертва

На Сумщині російські війська вдарили по місцевому підприємству, є поранені та жертва.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Сумщини

Обстріл Сумщини

Росіяни завдали авіаударів по Глухівській громаді на Сумщині. Одна людина загинула, троє — поранені.

Про це повідомляє ДСНС.

Деталі обстрілу Сумщини

Авіаудари, які сталися на території Глухівської громади, спричинили руйнування на одному з підприємств і викликали пожежу. Через загрозу повторних атак рятувальники були змушені тимчасово припинити роботи та відійти в безпечне місце.

Пожежу вдалося ліквідувати, а фахівці ДСНС провели ретельне обстеження території, щоб переконатися в безпеці. Наразі триває розслідування обставин атаки та надається допомога постраждалим.

Нагадаємо, РФ атакувала Суми 4 березня, спричинивши руйнування та загибель щонайменше однієї людини. За даними влади, внаслідок ударів пошкоджено житлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Є постраждалі. У регіоні також фіксували обстріли енергетичних об’єктів, деякі населені пункти тимчасово залишилися без електропостачання. Місцеві служби працювали над ліквідацією наслідків атак.

Дата публікації
Кількість переглядів
448
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie