Росіяни вдарили по громаді однієї з областей: є жертва
На Сумщині російські війська вдарили по місцевому підприємству, є поранені та жертва.
Росіяни завдали авіаударів по Глухівській громаді на Сумщині. Одна людина загинула, троє — поранені.
Про це повідомляє ДСНС.
Деталі обстрілу Сумщини
Авіаудари, які сталися на території Глухівської громади, спричинили руйнування на одному з підприємств і викликали пожежу. Через загрозу повторних атак рятувальники були змушені тимчасово припинити роботи та відійти в безпечне місце.
Пожежу вдалося ліквідувати, а фахівці ДСНС провели ретельне обстеження території, щоб переконатися в безпеці. Наразі триває розслідування обставин атаки та надається допомога постраждалим.
Нагадаємо, РФ атакувала Суми 4 березня, спричинивши руйнування та загибель щонайменше однієї людини. За даними влади, внаслідок ударів пошкоджено житлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Є постраждалі. У регіоні також фіксували обстріли енергетичних об’єктів, деякі населені пункти тимчасово залишилися без електропостачання. Місцеві служби працювали над ліквідацією наслідків атак.