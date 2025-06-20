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Росіяни вдарили по Харківщині дронами: є постраждалі, серед них діти (фото)
Нічна атака росіян дронами по Харкову спричинила масштабні пожежі.
У ніч проти 20 червня російські війська вкотре вдарили по Харкову та області застосувавши ударні дрони. Серед постраждалих — двоє неповнолітніх дівчат.
Про це повідомили в ДСНС Харківської області.
Внаслідок атаки постраждали Шевченківський та Основ’янський райони обласного центру, а також населені пункти в передмісті.
Попередньо відомо, що по допомогу до медиків звернулися четверо цивільних. Серед постраждалих — дві дівчинки, 12 і 17 років.
Внаслідок ударів спалахнули пожежі в чотирьох різних місцях. У Харкові загорівся дах шестиповерхового недобудованого будинку — вогонь охопив близько тисячі квадратних метрів. Також палала господарська споруда. А на території одного з цивільних підприємств згоріли три ангари — загальна площа займання сягнула 1500 м².
Окрім цього, уламками пошкодило житлові будинки та кілька легкових автомобілів.
На місцях працювали рятувальники ДСНС, співробітники Національної поліції, вогнеборці місцевих пожежних команд, медики й комунальні служби. Також психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.
Нагадаємо, 20 червня Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі.