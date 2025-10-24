Росіяни вдарили по Харкову КАБами: під завалами можуть бути люди

Атака керованою авібомбою / © ТСН.ua

Російська армія вранці 24 жовтня атакувала Харків, влучивши по Індустріальному району п’ятьома керованими авіабомбами (КАБами). У місті є руйнування і постраждалі. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Через атаку КАБами на Індустріальний район Харкова в одному з місць влучання пошкоджено цивільне підприємство, там є поранені. Пошкоджені кілька автомобілів і виникла пожежа.

«За уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин. Друге — по цивільному підприємству», — додав Терехов.

На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки: там вибиті вікна.

Обстеження місць влучань тривають.

Наразі відомо про шістьох постраждалих через атаку. Під завалами можуть бути ще люди.

Нагадаємо, 22 жовтня російські окупанти атакували Харків безпілотниками і влучили трьома «Шахедами» по дитсадку. Через удар загинув 40-річний чоловік і, за останніми даними, постраждали 10 людей. Серед постраждалих опинилася п’ятирічна дівчинка.