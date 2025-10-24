- Дата публікації
Росіяни вдарили по Харкову КАБами: під завалами можуть бути люди
Через атаку на Харків відомо про шістьох постраждалих. Ігор Терехов повідомив, що під завалами можуть бути ще люди.
Російська армія вранці 24 жовтня атакувала Харків, влучивши по Індустріальному району п’ятьома керованими авіабомбами (КАБами). У місті є руйнування і постраждалі. Під завалами можуть бути люди.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Через атаку КАБами на Індустріальний район Харкова в одному з місць влучання пошкоджено цивільне підприємство, там є поранені. Пошкоджені кілька автомобілів і виникла пожежа.
«За уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин. Друге — по цивільному підприємству», — додав Терехов.
На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки: там вибиті вікна.
Обстеження місць влучань тривають.
Наразі відомо про шістьох постраждалих через атаку. Під завалами можуть бути ще люди.
Нагадаємо, 22 жовтня російські окупанти атакували Харків безпілотниками і влучили трьома «Шахедами» по дитсадку. Через удар загинув 40-річний чоловік і, за останніми даними, постраждали 10 людей. Серед постраждалих опинилася п’ятирічна дівчинка.