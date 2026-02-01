ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
7
1 хв

Росіяни вдарили по Херсону: є поранена

Через атаку РФ на Жерсон є потерпіла — жінці ампутували частину ногу.

Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму

Зранку 1 лютого росіяни вдарили по Херсону. Поранення дістала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Деталі

Як повідомляє ОВА, близько 07:20 ранку росіяни обстріляли Херсон. Через ворожу атаку 59-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Також в неї поранення ноги з частковою ампутацією.

«Бригада „швидкої“ доставила постраждалу до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за її життя», — йдеться у повідомленні.

Раніше армія РФ обстріляла маршрутку у Херсоні На жаль, є жертви.

«Попередньо внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро дістали поранення», — коротко зазначив голова ОВА Олександр Прокудін.

7
