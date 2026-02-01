- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили по Херсону: є поранена
Через атаку РФ на Жерсон є потерпіла — жінці ампутували частину ногу.
Зранку 1 лютого росіяни вдарили по Херсону. Поранення дістала жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Деталі
Як повідомляє ОВА, близько 07:20 ранку росіяни обстріляли Херсон. Через ворожу атаку 59-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Також в неї поранення ноги з частковою ампутацією.
«Бригада „швидкої“ доставила постраждалу до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за її життя», — йдеться у повідомленні.
Раніше армія РФ обстріляла маршрутку у Херсоні На жаль, є жертви.
«Попередньо внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро дістали поранення», — коротко зазначив голова ОВА Олександр Прокудін.