Росіяни вдарили по храму на Дніпропетровщині: з’явилися фото
Спалахнув купол храму та дах будівлі банку, у Нікополі через ворожу атаку зайнявся житловий будинок.
На Дніпропетровщині у ніч проти 10 листопада російські війська завдали ударів безпілотниками по Синельниківському району та Нікополю.
Спалахнув купол храму та дах будівлі банку. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Telegram та оприлюднили фото.
У Нікополі через ворожу атаку зайнявся житловий будинок.
Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч проти 10 листопада росіяни влаштували повітряну атаку по Україні. Противник атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал», п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на дев’яти локаціях.