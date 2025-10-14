Росіяни вдарили по Кіровоградській області: які наслідки

Рятувальники. / © Associated Press

Реклама

Вночі проти 14 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кіровоградську область. Під прицілом опинилася критична інфраструктура регіону.

Про це повідомив керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

“Ворог продовжує нищити об'єкти критичної інфраструктури області. Цього разу на території Долинської та Новопразької громад”, - наголосив чиновник.

Реклама

З його слів, внаслідок атаки минулося без жертв. Втім, відомо про пошкодження будівель. Окрім того, відключення світла сталися у п’яти населених пунктів.

Тим часом в “Укрзалізниці” повідомили, що через російський обстріл на Кіровоградщині сьогодні відбудуться зміни в русі приміських поїздів.

За змінним маршрутом курсуватимуть (без заїзду до станції Тимкове) потяги:

﻿﻿№6035/6036 Помічна - Долинська (замість Помічна - Знамʼянка);

﻿﻿№6041 Долинська - Помічна;

№6466/6455 Висунь - П'ятихатки (замість Тимкове - Пʼятихатки);

№6487 Кривий Ріг - Висунь (замість Кривий Ріг - Тимкове);

№6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове - Кривий Ріг).

Також сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди:

Реклама

№6039 Долинська - Тимкове;

№6040 Тимкове - Долинська.﻿﻿

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня російська армія завдала удару по лікарні Харкова. Окупанти скинули на місто КАБ. Внаслідок ударів зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі. Відомо про щонайменше шістьох потерпілих.

Дата публікації 16:14, 13.10.25 Кількість переглядів 13 Старт опалювального сезону відклали, на фоні ударів по енергетиці: чи варто бити на сполох?