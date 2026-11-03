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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Дніпра та Криворізького району
Після російських ударів по Дніпропетровщині уточнюють інформацію про постраждалих.
Російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Інформацію про постраждалих уточнюємо», — зазначив він.
Нагадаємо, що після удару РФ по медзакладу в Харкові вже 25 постраждалих, готують евакуацію 200 пацієнтів
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