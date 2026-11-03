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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Дніпра та Криворізького району

Після російських ударів по Дніпропетровщині уточнюють інформацію про постраждалих.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа

Пожежа / © pixabay.com

Російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Інформацію про постраждалих уточнюємо», — зазначив він.

Нагадаємо, що після удару РФ по медзакладу в Харкові вже 25 постраждалих, готують евакуацію 200 пацієнтів

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