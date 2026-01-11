ТСН у соціальних мережах

473
1 хв

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини: є поранені

У неділю, 11 січня, РФ вдарила по Житомирській області, через що поранень зазнали люди.

Катерина Сердюк
Стовп диму

Вночі 11 січня росіяни знов атакував об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини. Є поранені.

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Які наслідки ударів по Житомирщині

За повідомленням Бунечка, через обстріл РФ травмовано два працівники.

«Вони отримали травми середнього ступеню та були госпіталізовані до медичного закладу», — поінформував голова ОВА.

Він додає, що також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами.

«Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває», — завершив очільник відомства.

Раніше росіяни вдарили по житлових будинках та магазинах на Житомирщині. Серед загиблих — 4-річна дитина.

«Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області», — йдеться у повідомленні.

