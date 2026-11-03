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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
376
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Росіяни вдарили по лікарні в Харкові: кількість постраждалих обчислюється десятками

У лікарні та навколишніх багатоповерхівках пошкоджено понад тисячу вікон.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Швидка допомога

Швидка допомога / © Pexels

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського удару по медичному закладу в Немишлянському районі зросла до 46 людей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок влучання пошкоджено понад тисячу вікон у будівлі лікарні та навколишніх багатоповерхівках.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про 25 постраждалих. За уточненою інформацією, удар припав на перехід між корпусами медзакладу.

Також в ОВА повідомляли про пошкодження будівлі одного з медичних відділень, вікон чотирьох багатоповерхівок та 10 легкових автомобілів. До інших медзакладів планували евакуювати 200 пацієнтів.

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