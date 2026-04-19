Росіяни вдарили по локомотиву під Полтавою: які наслідки
Російський безпілотник ударив по локомотиву в районі Полтави.
Зранку 19 квітня армія РФ атакувала Полтавський район. Дроном поцілили у локомотив.
Про це пише голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Як зазначає ОВА, зафіксовано влучання БпЛА по локомотиву, що належить одному з підприємств.
«На щастя, обійшлося без постраждалих», — констатував він.
Інформація оновлюватиметься.
Раніше дрони атакували Одеську область, поціливши по портовій і промисловій інфраструктурі. Постраждала щонайменше одна людина — водій вантажівки. Внаслідок атаки пошкоджені адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, транспорт і резервуари, виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. Також зафіксовано сильні руйнування на об’єктах логістики.