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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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192
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Росіяни вдарили по маршрутці у Херсоні: є постраждалі

Через російський обстріл Херсона 17 серпня є потерпілі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Вранці 17 серпня російські військові атакували безпілотниками два транспортні засоби у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ударів постраждали двоє водіїв.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Що відомо про удар РФ по Херсону

Близько 05:30 окупанти скинули дрон на мікроавтобус. 63-річний водій отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали йому допомогу на місці.

Приблизно о 06:30 росіяни атакували маршрутне таксі в тому ж районі. Постраждав 62-річний водій. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію й осколкове поранення грудної клітини.

Наразі чоловік перебуває під наглядом медичних працівників.

Раніше ми писали про те, що Херсоні російський дрон цілеспрямовано переслідував продавця овочів і фруктів на ринку, після чого атакував його. Чоловік намагався сховатися за автомобілем, однак безпілотник влучив у нього. Постраждалий вижив, але отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Поліція назвала атаку черговим воєнним злочином РФ і закликала цивільних не намагатися знімати дрони, а одразу шукати укриття.

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