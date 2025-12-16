- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росіяни вдарили по маршрутці у Запорізькому районі: що відомо про постраждалих
Військові армії РФ у вівторок, 16 грудня, атакували мікроавтобус у Запорізькому районі.
Росіяни зранку 16 грудня атакували Запорізький район. Пошкоджена маршрутка.
Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Росіяни продовжують полювання на цивільних», — написав він.
Mercedes Srpinter приватного перевізника рухався автодорогою, коли росіяни ударили по ньому FPV-дроном.
«На щастя, обійшлося без постраждалих», — наголосив він.
Раніше повідомлялося, що від ночі 16 грудня окупанти атакують Запорізький район.
«Повторні вибухи, які було чутно в місті — ворожа атака росіян по Запорізькому району. Попередньо, без постраждалих та руйнувань», — наголосив Федоров.