Укрaїнa
104
1 хв

Росіяни вдарили по медзакладах у Сумах: які наслідки

Внаслідок удару РФ по лікарні у Сумах, на щастя, обійшлося без потерпілих.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Сум

Росіяни 15 лютого атакували медичну інфраструктуру Сум. Люди не постраждали.

Про це повідомляє ДСНС.

Як зазначається, російські війська завдали цинічного удару по закладу, який надає медичну допомогу цивільним.

«Росія завдала удару БпЛА по закладах охорони здоров’я міста», — інформує ДСНС.

Рятувальники обстежили місце атаки. Усім, як відвідувачам, так і персоналу, надали необхідну допомогу персоналу й відвідувачам.

Раніше у Сумах дрон вдарив по багатоповерхівці. Пошкоджена сама будівля, а також автівки. Загиблих чи потерпілих немає.

За даними влади, влучання сталоося у двіу багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста. Попередньо, РФ застосувала безпілотник «Герань-2». Інформація щодо масштабу руйнувань уточнюється.

104
