Росіяни вдарили по міськраді в одній з областей: що відомо

Пожежа у міській раді в Прилуках. / © «Суспільне Чернігів»

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 7 квітня, російська армія атакувала Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу сталося займання у будівлі міської ради.

Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

За даними видання, окупанти атакували центр міста. Внаслідок атаки горить будівля Прилуцької міськради.

Зауважимо, наразі інформації від місцевої влади немає.

Атака на Прилуки

У Прилуцькому районі повітряна тривога тривала від 09:41 до 10:20. Військові попереджали про БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину. Згодом у Прилуках пролунали три вибухи.

Нагадаємо, зранку 7 квітня РФ вдарила по автобусу з людьми просто на зупинці в Нікополі. Атака FPV-дроном сталася у годину пік, коли маршрутка під’їжджала до зупинки. Внаслідок удару загинуло щонайменше три людини. Крім того, поранено 16 осіб.