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Росіяни вдарили по митному терміналу на заході України: почалась пожежа — перші деталі
У ніч проти 12 листопада ворожий реактивний «Шахед» впав на стоянку митного терміналу в Ковелі, спричинивши займання вантажівок та автоцистерни з пальним, також відомо про одного постраждалого.
У ніч проти четверга, 12 листопада, російські війська атакували Волинську область реактивними ударними безпілотниками типу «Шахед». Під ворожим ударом опинився Ковельський район, де зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури.
Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк у Telegram.
За словами очільника ОВА, у місті Ковель ворожий дрон упав на територію митного терміналу — безпосередньо на місце стоянки транспорту. Внаслідок падіння спалахнули вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.
На місці події оперативно розпочали роботу підрозділи ДСНС. Станом на ранок рятувальникам вдалося локалізувати займання, триває остаточна ліквідація наслідків атаки.
Внаслідок російського удару поранення дістала одна людина. У Волинській ОВА запевнили, що медики надали необхідну допомогу, і наразі загрози життю та здоров’ю постраждалого немає.
Роман Романюк подякував Силам протиповітряної оборони за бойову роботу та закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дбати про власну безпеку.
Нагадаємо, 12 листопада російські війська продовжили комбіновану атаку на Україну, запустивши після балістики групи ударних БпЛА, реактивні дрони та ракету.