ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по митному терміналу на заході України: почалась пожежа — перші деталі

У ніч проти 12 листопада ворожий реактивний «Шахед» впав на стоянку митного терміналу в Ковелі, спричинивши займання вантажівок та автоцистерни з пальним, також відомо про одного постраждалого.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ворожий "Шахед"

Ворожий «Шахед» / © Associated Press

У ніч проти четверга, 12 листопада, російські війська атакували Волинську область реактивними ударними безпілотниками типу «Шахед». Під ворожим ударом опинився Ковельський район, де зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк у Telegram.

За словами очільника ОВА, у місті Ковель ворожий дрон упав на територію митного терміналу — безпосередньо на місце стоянки транспорту. Внаслідок падіння спалахнули вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.

На місці події оперативно розпочали роботу підрозділи ДСНС. Станом на ранок рятувальникам вдалося локалізувати займання, триває остаточна ліквідація наслідків атаки.

Внаслідок російського удару поранення дістала одна людина. У Волинській ОВА запевнили, що медики надали необхідну допомогу, і наразі загрози життю та здоров’ю постраждалого немає.

Роман Романюк подякував Силам протиповітряної оборони за бойову роботу та закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, 12 листопада російські війська продовжили комбіновану атаку на Україну, запустивши після балістики групи ударних БпЛА, реактивні дрони та ракету.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie