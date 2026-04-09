Росіяни вдарили по "Новій пошті" в одному з регіонів: все вигоріло (фото)

Росіяни вночі 9 квітня атакували відділення «Нової пошти» на Запоріжжі. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Посилки клієнтів вигоріли.

Про це повідомляє Компанія «Нова пошта».

Зазначається, що відділення атакував дрон типу «Герань-2».

Попередньо, понад 150 посилок клієнтів згоріли, а попередня сума компенсацій сягає 300 тисяч гривень. Компанія вже зв’язується з клієнтами, чиї відправлення були у знищеному відділенні, щоб організувати відшкодування збитків.

«Невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення, щоб ми й надалі могли надавати послуги швидкої доставки», — наголосили у НП.

Як ми писали, російські війська вдарили по селу у Запорізькому районі. Є загиблі та значні руйнування житлових будинків і об’єктів інфраструктури. За даними влади, одна людина загинула, четверо — зазнали поранень. Рятувальники працюють на місцях.

У ніч на 9 квітня російські безпілотники атакували Одеську область. Внаслідок удару було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Інформацію про атаку підтвердив очільник Одеської ОВА. Попередньо, без потерпілих. Деталі щодо масштабу руйнувань продовжують з’ясовувати.

На Одещині вночі пролунали вибухи — характерні звуки чули мешканці Ізмаїла. Відомо, що регіон атакували БпЛА. Інформація про постраждалих чи пошкодження об’єктів не підтверджувалася.