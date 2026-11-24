Наслідки удару по місту Запоріжжя / © Запорізька ОВА

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Російські війська у ніч проти 24 листопада завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого було зруйновано приватний житловий будинок, частково пошкоджено п’ятиповерхівку.

Про це повідомив Михайло Семікін із Запорізької обласної військової адміністрації.

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За його словами, після обстрілу надійшла інформація про людей, які могли опинитися заблокованими.

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Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, а ще 22 отримали поранення.

Серед поранених — двоє дітей віком 6 та 16 років.

Раніше повідомлялося, що російська армія продовжує атакувати Запоріжжя — поцілила у приватну клініку.

Ми раніше інформували, що російські війська атакували безпілотником Запоріжжя, внаслідок ворожого удару було поранено жінку.

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