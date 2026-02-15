- Дата публікації
Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури у Конотопі: що відомо
Сумщина та місто Конотоп регулярно стають цілями російських терористичних атак через близькість до кордону з РФ.
У Конотопі на Сумщині внаслідок ворожої атаки знищено об’єкт міської інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
Мер був небагатослівним щодо деталей обстрілу, посилаючись на безпекові міркування.
«Скажу лише, що у нас без жертв та постраждалих і знищено об’єкт інфраструктури міста… Решту не коментуватиму…», — написав Семеніхін.
Наразі на місці влучання працюють відповідні служби. Мешканців міста закликають не публікувати фото чи відео з місця події, аби не допомагати ворогу коригувати вогонь.
Нагадаємо, Сумщина та місто Конотоп регулярно стають цілями російських терористичних атак через близькість до кордону з РФ. Ворог застосовує для ударів як ракети, так і дрони-камікадзе типу Shahed, намагаючись дестабілізувати роботу критичної інфраструктури регіону.