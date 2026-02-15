ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
56
1 хв

Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури у Конотопі: що відомо

Сумщина та місто Конотоп регулярно стають цілями російських терористичних атак через близькість до кордону з РФ.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки атаки на Конотоп

Наслідки атаки на Конотоп / © фото з соцмереж

У Конотопі на Сумщині внаслідок ворожої атаки знищено об’єкт міської інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Мер був небагатослівним щодо деталей обстрілу, посилаючись на безпекові міркування.

«Скажу лише, що у нас без жертв та постраждалих і знищено об’єкт інфраструктури міста… Решту не коментуватиму…», — написав Семеніхін.

Наразі на місці влучання працюють відповідні служби. Мешканців міста закликають не публікувати фото чи відео з місця події, аби не допомагати ворогу коригувати вогонь.

Нагадаємо, Сумщина та місто Конотоп регулярно стають цілями російських терористичних атак через близькість до кордону з РФ. Ворог застосовує для ударів як ракети, так і дрони-камікадзе типу Shahed, намагаючись дестабілізувати роботу критичної інфраструктури регіону.

