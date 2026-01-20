- Дата публікації
Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури Вінницької області: що відомо
Вночі 20 січня російська армія атакувала Вінницьку область. Зафіксовано «приліт» по об’єкту критичної інфраструктури.
Про це повідомила керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.
«Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих», — наголосила чиновниця.
З її слів, наразі усі відповідні служби працюють на місці російської атаки.
