Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури Вінницької області: що відомо

Вночі 20 січня російська армія атакувала Вінницьку область. Зафіксовано «приліт» по об’єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомила керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

«Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих», — наголосила чиновниця.

З її слів, наразі усі відповідні служби працюють на місці російської атаки.

