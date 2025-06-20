Росіяни вдарили по Одесі: жахливі пожежі та постраждалі (фото)

Пожежа в Одесі / © Facebook/Геннадій Труханов

Реклама

В Одесі унаслідок нічної російської атаки 20 червня пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов

На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. На місці працюють екстрені служби.

Реклама

© Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов

В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).

Реклама