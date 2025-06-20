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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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337
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Росіяни вдарили по Одесі: жахливі пожежі та постраждалі (фото)

За попередньою інформацією, унаслідок обстрілу Одеси постраждали двоє людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі / © Facebook/Геннадій Труханов

В Одесі унаслідок нічної російської атаки 20 червня пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов

На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. На місці працюють екстрені служби.

Атака на Одесу_14 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_15 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_13 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_12 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_8 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_11 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_10 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_7 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_9 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_4 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_6 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_5 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_2 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_1 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_3 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).

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