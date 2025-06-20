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Росіяни вдарили по Одесі: жахливі пожежі та постраждалі (фото)
За попередньою інформацією, унаслідок обстрілу Одеси постраждали двоє людей.
В Одесі унаслідок нічної російської атаки 20 червня пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов
На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. На місці працюють екстрені служби.
В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба.
За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по інклюзивному центру в Одесі, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. У центрі проводили і каністерапію (реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак).