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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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918
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Росіяни вдарили по одному з обласних центрів: дрон РФ влетів у багатоповерхівку (фото, відео)

Росія вкотре атакувала Харків серед білого дня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 4 червня, армія агресорки Росії вдарила безпілотниками по Харкову. «Приліт» стався у багатоповерхівку.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

З його слів, вучання «Шахеда» сталося у Немишлянському районі.

«Влучання у багатоповерхівку — на місці пожежа. Щодо постраждалих — на разі інформація не надходила», — наголосив чиновник.

За уточненою інформацєю, БпЛА поцілив у дах багатоквартирного будинку. Підрозділи ДСНС локалізували займання.

Атака на Харків - фото, відео

Атака на Харків 4 червня. / © Олег Синєгубов

Атака на Харків 4 червня. / © Олег Синєгубов

Водночас керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що наслідки атаки БпЛА зафіксовані ще й у Слобідському районі. Через російські удари виникли пожежі.

Нагадаємо, напередодні, 3 червня, РФ здійснила серію ударів по Харкову. Від ранку окупанти атакували Харків кількома хвилями дронів. В обласному центрі сталися «прильоти». Одна жінка загинула, коли БпЛА вдарили по приватному будинку, в якому вона мешкала.

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Дата публікації
Кількість переглядів
918
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