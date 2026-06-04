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Росіяни вдарили по одному з обласних центрів: дрон РФ влетів у багатоповерхівку (фото, відео)
Росія вкотре атакувала Харків серед білого дня.
У четвер, 4 червня, армія агресорки Росії вдарила безпілотниками по Харкову. «Приліт» стався у багатоповерхівку.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
З його слів, вучання «Шахеда» сталося у Немишлянському районі.
«Влучання у багатоповерхівку — на місці пожежа. Щодо постраждалих — на разі інформація не надходила», — наголосив чиновник.
За уточненою інформацєю, БпЛА поцілив у дах багатоквартирного будинку. Підрозділи ДСНС локалізували займання.
Атака на Харків - фото, відео
Водночас керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що наслідки атаки БпЛА зафіксовані ще й у Слобідському районі. Через російські удари виникли пожежі.
Нагадаємо, напередодні, 3 червня, РФ здійснила серію ударів по Харкову. Від ранку окупанти атакували Харків кількома хвилями дронів. В обласному центрі сталися «прильоти». Одна жінка загинула, коли БпЛА вдарили по приватному будинку, в якому вона мешкала.