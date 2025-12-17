Росіяни вдарили по опаленню в Херсоні: які наслідки (відео)

Кадри після атаки по об’єкту теплогенерації в Херсоні / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 17 грудня завдали ударів у Херсоні по об’єкту теплової генерації. Через це можливі перебої з теплопостачанням.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Голова ОВА зазначив, що ворог продовжує безперервно атакувати об’єкти теплової генерації в Херсоні. Внаслідок чергових російських ударів можливі перебої з теплопостачанням.

«Кляті терористи цілеспрямовано воюють з цивільною інфраструктурою», — додав Прокудін.

Наслідки атаки на обʼєкт теплогенерації в Херсоні зняли на відео

Нагадаємо, 13 грудня Херсон та частина області були повністю знеструмлені через масовану атаку Росії. Місцеві жителі були змушені переходити на генератори.

А 15 грудня окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, поціливши у приватний сектор. Було пошкоджено житлові будинки, гараж та автомобіль. Херсонська ОВА оприлюднила відео наслідків обстрілу.