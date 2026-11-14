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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили по Павлограду: є загиблий, серед поранених — 7-річний хлопчик

Внаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області одна людина загинула, поранення дістали 10 місцевих мешканців, зокрема 7-річний хлопчик.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Усіх поранених доправили до лікарні

Усіх поранених доправили до лікарні

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Ворог завдав ударів по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий та поранені, серед них — дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровськох ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

«Одна людина загинула через ворожий удар по Павлограду. Десять людей дістали поранень. Четверо жінок, троє чоловіків і 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості», — написав посадовець.

Ганжа уточнив, що ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно.

Павлоград після ворожої атаки / © Дніпропетровська ОВА

Павлоград після ворожої атаки / © Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, 13 листопада росіяни вдарили двома авіабомбами по багатоповерхівках у Запоріжжі: зруйновано три поверхи, поранено 25 людей, зокрема 6 дітей.

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