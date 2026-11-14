- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили по Павлограду: є загиблий, серед поранених — 7-річний хлопчик
Внаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області одна людина загинула, поранення дістали 10 місцевих мешканців, зокрема 7-річний хлопчик.
Ворог завдав ударів по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий та поранені, серед них — дитина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровськох ОВА Олександр Ганжа у Telegram.
«Одна людина загинула через ворожий удар по Павлограду. Десять людей дістали поранень. Четверо жінок, троє чоловіків і 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості», — написав посадовець.
Ганжа уточнив, що ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно.
Нагадаємо, 13 листопада росіяни вдарили двома авіабомбами по багатоповерхівках у Запоріжжі: зруйновано три поверхи, поранено 25 людей, зокрема 6 дітей.