Усіх поранених доправили до лікарні

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Ворог завдав ударів по Павлограду Дніпропетровської області. Є загиблий та поранені, серед них — дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровськох ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

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«Одна людина загинула через ворожий удар по Павлограду. Десять людей дістали поранень. Четверо жінок, троє чоловіків і 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості», — написав посадовець.

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Ганжа уточнив, що ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно.

Павлоград після ворожої атаки / © Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, 13 листопада росіяни вдарили двома авіабомбами по багатоповерхівках у Запоріжжі: зруйновано три поверхи, поранено 25 людей, зокрема 6 дітей.

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