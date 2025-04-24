ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
498
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по Павлограду: в ОВА повідомили про наслідки

Вибухова хвиля в Павлограді зачепила житлові будинки.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Російська атака на Павлоград

Наслідки атаки на Павлоград / © Facebook / Сергій Лисак

В четвер, 24 квітня, росіяни завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді внаслідок масованої комбінованої атаки пошкоджено 14 багатоповерхівок. Вибухова хвиля вибила вікна, балкони та частково зруйнувала інфраструктуру. Проте, за попередніми даними, серед місцевих жителів постраждалих немає.

«Власники пошкоджених квартир можуть скористатися державною програмою «єВідновлення». Й отримати компенсацію за побите майно. Подача заявок онлайн — через портал Дія», — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Павлоград / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки на Павлоград / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки на Павлоград / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки на Павлоград / © Facebook / Сергій Лисак

Нагадаємо, в ЦПД зазначили, що Росія поширює фейки, щоб виправдати нічні удари по цивільних у Києві.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie