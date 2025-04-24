Росіяни вдарили по Павлограду: в ОВА повідомили про наслідки

Наслідки атаки на Павлоград / © Facebook / Сергій Лисак

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В четвер, 24 квітня, росіяни завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді внаслідок масованої комбінованої атаки пошкоджено 14 багатоповерхівок. Вибухова хвиля вибила вікна, балкони та частково зруйнувала інфраструктуру. Проте, за попередніми даними, серед місцевих жителів постраждалих немає.

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«Власники пошкоджених квартир можуть скористатися державною програмою «єВідновлення». Й отримати компенсацію за побите майно. Подача заявок онлайн — через портал Дія», — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Павлоград / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки на Павлоград / © Facebook / Сергій Лисак

Нагадаємо, в ЦПД зазначили, що Росія поширює фейки, щоб виправдати нічні удари по цивільних у Києві.