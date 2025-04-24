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Росіяни вдарили по Павлограду: в ОВА повідомили про наслідки
Вибухова хвиля в Павлограді зачепила житлові будинки.
В четвер, 24 квітня, росіяни завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Павлограді внаслідок масованої комбінованої атаки пошкоджено 14 багатоповерхівок. Вибухова хвиля вибила вікна, балкони та частково зруйнувала інфраструктуру. Проте, за попередніми даними, серед місцевих жителів постраждалих немає.
«Власники пошкоджених квартир можуть скористатися державною програмою «єВідновлення». Й отримати компенсацію за побите майно. Подача заявок онлайн — через портал Дія», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ЦПД зазначили, що Росія поширює фейки, щоб виправдати нічні удари по цивільних у Києві.