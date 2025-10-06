ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3473
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по пологовому будинку в Сумах: що відомо про наслідки

Армія РФ вдень 6 жовтня обстріляла пологовий будинок у Сумах. Дрон влучив у покрівлю даху. Виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму

У понеділок, 6 жовтня, росіяни атакували 3-й пологовий будинок у місті Суми. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

«Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум», — наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Деталізували, що у закладі під час удару перебували 166 людей.

«На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття», — написав голова ОПУ Андрій Єрмак.

Наразі про скасування загрози повторних атак не йдеться, тож людей закликають перебувати в укриттях.

Нагадаємо, через удари РФ по критичній інфраструктурі Сумщини частково знеструмлені деякі райони області. Йдеться про Конотопський і Шосткинський.

Фахівці докладають усіх зусиль, щоб оперативно відновити електропостачання.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
3473
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie