Росіяни вдарили по пологовому будинку в Сумах: що відомо про наслідки
Армія РФ вдень 6 жовтня обстріляла пологовий будинок у Сумах. Дрон влучив у покрівлю даху. Виникла пожежа.
У понеділок, 6 жовтня, росіяни атакували 3-й пологовий будинок у місті Суми. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
«Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум», — наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Деталізували, що у закладі під час удару перебували 166 людей.
«На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття», — написав голова ОПУ Андрій Єрмак.
Наразі про скасування загрози повторних атак не йдеться, тож людей закликають перебувати в укриттях.
Нагадаємо, через удари РФ по критичній інфраструктурі Сумщини частково знеструмлені деякі райони області. Йдеться про Конотопський і Шосткинський.
Фахівці докладають усіх зусиль, щоб оперативно відновити електропостачання.