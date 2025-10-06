Росіяни вдарили по пологовому будинку в Сумах: що відомо про наслідки

Стовп диму

У понеділок, 6 жовтня, росіяни атакували 3-й пологовий будинок у місті Суми. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

«Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум», — наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Деталізували, що у закладі під час удару перебували 166 людей.

«На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття», — написав голова ОПУ Андрій Єрмак.

Наразі про скасування загрози повторних атак не йдеться, тож людей закликають перебувати в укриттях.

Нагадаємо, через удари РФ по критичній інфраструктурі Сумщини частково знеструмлені деякі райони області. Йдеться про Конотопський і Шосткинський.

Фахівці докладають усіх зусиль, щоб оперативно відновити електропостачання.