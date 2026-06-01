Росіяни вдарили по пологовому на Одещині: є потерпілі

Атака РФ / © tsn.ua

Реклама

Уранці 1 червня російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали пологове відділення та адміністративні будівлі однієї з лікарень.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як повідомляється, у медичному закладі пошкоджено фасад, вхідні двері та понад 30 вікон.

Реклама

На момент удару в пологовому відділенні перебували шість породіль разом із новонародженими дітьми. Також одна жінка саме народжувала.

«На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали», — констатував Кіпер.

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки та оцінки завданих руйнувань.

Нагадаємо, цього ж дня російський дрон-камікадзе «Шахед» влучив у лікарню у Конотопі. Внаслідок атаки є пошкодження будівлі медзакладу. На щастя, без постраждалих.

Реклама

Раніше йшлося про те, що російські війська атакували три іноземні торговельні судна, які рухалися українським морським коридором поблизу Одещини. Внаслідок ударів на борту кораблів під прапорами Вануату, Коморських Островів і Панами спалахнули пожежі, які екіпажі змогли ліквідувати самотужки. На одному із суден двоє моряків дістали легкі поранення, а пошкоджений корабель відбуксирували на ремонт.

Новини партнерів