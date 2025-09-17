Росіяни вдарили по Полтавщині та Кіровоградщині: які наслідки

Атака на Кіровоградщину / © ДСНС

Вночі 17 вересня армія РФ атакувала Полтавщину та Кіровоградщину. Ціллю були об’єкти інфраструктури.

Про це повідомляють місцеві ОВА та ДСНС.

Наслідки на Полтавщині

За даними Полтавської ОВА, цієї ночі на Полтавщині працювала ППО.

«Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі», — йдеться у повідомленні.

На місце виїхали підрозділи ДСНС з метою ліквідації пожежі. Минулося без постраждалих.

Наслідки на Кіровоградщині

У ДСНС повідомили, що росіяни вдарили БпЛА по об’єктах інфраструктури Кропивницького району. Виникли пожежі на трьох локаціях.

«Інформація про травмованих та загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби», — відзвітували рятувальники.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ. Крім того, є пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці.

«Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж», — акцентував він.

За інформацією Одеської філії АТ «Укрзалізниця», припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна — Кропивницький — Знам’янка — П’ятихатки та Фундукліївка — Знам’янка — П’ятихатки.

«Головне — люди живі», — наголосив він.

Нині триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, РФ 17 вересня атакувала дронами Україну. Так, внаслідок знеструмлення на Дніпровському напрямку очікуються затримки руху низки поїздів.

Йдеться про затримки рейсів №86/72 Львів–Запоріжжя–Павлоград, №85/71 Запоріжжя, Павлоград–Львів, №75 Київ–Кривий Ріг та №80 Львів–Дніпро.

Втім до переліку можуть додатися й інші поїзди. Слідкуйте за оновленнями на сервісі uz-vezemo.uz.gov.ua.