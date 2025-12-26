Росіяни вдарили по портах, суднах та залізниці: наслідки атаки на південь України та Волинь (фото)

Наслідки російської атаки на порт на півдні України / © Олексій Кулеба

Російські дрони всю ніч проти 26 грудня тероризували порти Одеської та Миколаївської областей. Там ошкодивши іноземні судна, елеватори та склади цивільних підприємств. На Волині під удар потрапила залізнична станція «Ковель».

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Російські окупанти протягом ночі безперервно завдавали ударів по портах Одещини. Через влучання дронів пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау.

На місцях «прильотів» рятувальники гасять пожежі. Працівники портів обстежують пошкодження. Частково є перебої із постачанням електроенергії, але ремонтні бригади працюють над відновленням.

Під російською дроновою атакою опинився і термінал на Миколаївщини. Там пошкоджене судно під прапором Ліберії. Минулося без постраждалих. Проводяться відновлювальні роботи.

Через атаку безпілотниками зафіксовані пошкодження «Львівської залізниці» по станції «Ковель» на Волині. Там пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники «Укрзалізниці» ліквідовують наслідки.

Незважаючи на російський терор, логістична система України продовжує роботу.

Наслідки російської атаки на південь України / © Олексій Кулеба

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ніч проти 26 грудня російські БпЛА атакували інфраструктурний об’єкт в Одесі, спричинивши пожежу. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання. Для містян запущено додаткові автобусні маршрути, а екологи перевіряють стан морської води через ризик забруднення узбережжя.