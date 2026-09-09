Атака на потяг.

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Зранку 9 вересня росіяни вдарили безпілотником по потягу в Харківській області. Влучання сталося на залізничній станції поблизу села Іскра.

Що відомо про атаку і наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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За даними Ізюмської міської військової адміністрації, «Шахед» атакував потяг о 10 ранку.

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«Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд із с. Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням „Харків — Ізюм“. Виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.

Атака на потяг у Харківській області. / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Що відомо про травмованих

Керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський підтвердив атаку. З його слів, поїзд зупинився на евакуацію.

«Вдалося врятувати персонал і пасажирів від найгіршого. Втім, розліт уламків значний. Уламкові поранення дістали семеро людей — працівники залізниці та пасажири», — наголосив він.

Атака на залізницю — останні новини

Зранку 8 вересня «Шахеди» завдали двох прицільних ударів по потягу Київ-Суми. Пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади вчасно евакуювали. Минулося без жертв.

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Того ж дня російські війська атакували потяг Дніпро-Запоріжжя. Внаслідок удару загорівся вагон електропоїзда. Загинула провідниця. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про небезпеку.

Також вчора РФ атакували дві електрички у Сумській області. Щонайменше вісім осіб дістали травми.

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