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Росіяни вдарили по потягу: "приліт" стався у вагон, є потерпілі — усі подробиці (оновлено)
Працівники залізниці вчасно провели евакуацію пасажирів, але дехто все ж таки дістав уламкові поранення.
Зранку 9 вересня росіяни вдарили безпілотником по потягу в Харківській області. Влучання сталося на залізничній станції поблизу села Іскра.
Що відомо про атаку і наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.
За даними Ізюмської міської військової адміністрації, «Шахед» атакував потяг о 10 ранку.
«Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд із с. Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням „Харків — Ізюм“. Виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.
Що відомо про травмованих
Керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський підтвердив атаку. З його слів, поїзд зупинився на евакуацію.
«Вдалося врятувати персонал і пасажирів від найгіршого. Втім, розліт уламків значний. Уламкові поранення дістали семеро людей — працівники залізниці та пасажири», — наголосив він.
Атака на залізницю — останні новини
Зранку 8 вересня «Шахеди» завдали двох прицільних ударів по потягу Київ-Суми. Пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади вчасно евакуювали. Минулося без жертв.
Того ж дня російські війська атакували потяг Дніпро-Запоріжжя. Внаслідок удару загорівся вагон електропоїзда. Загинула провідниця. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про небезпеку.
Також вчора РФ атакували дві електрички у Сумській області. Щонайменше вісім осіб дістали травми.