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Росіяни вдарили по регіону в центрі України: пошкоджені важливі об’єкти
Під ворожим вогнем опинилися енергетика та залізниця.
Російська армія атакувала Вінницьку область у ніч проти 27 листопада. Ворожі удари пошкодили енергетичну та залізничну інфраструктуру.
Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.
На Вінниччині внаслідок нічної атаки російських військ зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та залізничної інфраструктури.
За попередніми даними, люди не постраждали.
Наразі відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожого удару.
Нагадаємо, цієї ж ночі російські окупанти завдали комбінованого удару по Ізюму на Харківщині, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Спершу ворог обстріляв місто з РСЗВ, пошкодивши багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, комунальне підприємство та авто. Менш ніж за годину дрони влучили в район залізничного ринку, де загорілась господарська споруда та зазнали пошкоджень приватні оселі. Ще одне влучання зафіксували по багатоповерхівці.