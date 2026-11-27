Російська атака безпілотниками «Шахед» / © tsn.ua

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Російська армія атакувала Вінницьку область у ніч проти 27 листопада. Ворожі удари пошкодили енергетичну та залізничну інфраструктуру.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

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На Вінниччині внаслідок нічної атаки російських військ зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та залізничної інфраструктури.

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За попередніми даними, люди не постраждали.

Наразі відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожого удару.

Нагадаємо, цієї ж ночі російські окупанти завдали комбінованого удару по Ізюму на Харківщині, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Спершу ворог обстріляв місто з РСЗВ, пошкодивши багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, комунальне підприємство та авто. Менш ніж за годину дрони влучили в район залізничного ринку, де загорілась господарська споруда та зазнали пошкоджень приватні оселі. Ще одне влучання зафіксували по багатоповерхівці.

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