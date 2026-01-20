Росіяни вдарили по Рівненській області: тисячі жителів залишилися без світла

Дим. / © Associated Press

У вівторок, 20 січня, російська армія атакувала Рівненську область. Пошкоджено інфраструктуру. У регіоні сталися відключення світла.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

“Сьогодні зранку Рівненщина пережила повітряну атаку ворога. За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки”, - наголосив він.

За словами очільника ОВА, внаслідок обстрілу було ушкоджено критичну інфраструктуру. На Рівненщині без світла залишилося понад 10 тис. абонентів.

Крім цього, у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автомобілі.

Як повідомлялося, сьогодні зранку у Рівному пролунали сильні вибухи. У регіоні двічі від опівночі оголошували повітряну тривогу. Остання розпочалася о 06:26 через загрозу безпілотників.