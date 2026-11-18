Дим від роботи ППО / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Російські війська 18 листопада завдали удару по ринку у місті Златопіль Харківської області. Внаслідок атаки постраждало 12 людей, загорілися торговельні павільйони.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Через російську атаку по ринку у Златополі спершу було відомо про 11 постраждалих, серед них — 11-річний хлопчик. Згодом кількість потерпілих зросла до 12.

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За словами очільника ОВА, всіх постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості. Ще одна людина пережила гостру реакцію на стрес. Їй надали медичну допомогу на місці.

На місці влучання спалахнули торговельні павільйони.

«Усі наші екстрені служби працюють у посиленому режимі», — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 16 листопада окупанти вдарили по центру Балаклії на Харківщині. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Було пошкоджено поштове відділення, вантажівку та три легковики.

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Зауважимо, зранку 18 листопада армія РФ атакує Україну групами реактивних дронів, які дісталися західних регіонів — на Волині та Рівненщині оголосили повітряну тривогу, у Рівному пролунали вибухи. Окрім заходу країни, ворожі дрони фіксували на Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині, а також на Одещині та Миколаївщині, куди вони залітали з Чорного моря. Загалом від вечора 17 листопада російська армія запустила по Україні 141 ударний безпілотник, із яких сили ППО збили чи подавили 126.

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