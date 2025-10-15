ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по школі у Слов’янську: фото руйнувань

Через дронову атаку на Слов’янськ були пошкоджені школа та приватні будинки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атакована школа у Слов’янську

Атакована школа у Слов’янську / © Вадим Лях

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Слов’янськ Донецької області дронами ввечері 14 жовтня. Сталися два влучання у школу і були пошкоджені прилеглі приватні будинки.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«У Слов’янську знов недобрий ранок. Біля 23:10 ворог атакував місто БПЛА „Герань-2“, — вказано в заяві Ляха.

Він уточнив, що сталося два влучання у загальноосвітню школу №18. Також були пошкоджені прилеглі приватні будинки.

Минулося без постраждалих.

Атакована школа у Слов’янську / © Вадим Лях

Атакована школа у Слов’янську / © Вадим Лях

Атакована школа у Слов’янську / © Вадим Лях

Атакована школа у Слов’янську / © Вадим Лях

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня російська армія випустила низку ударних безпілотників по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони тримали курс на Павлоград, Запоріжжя, Дніпро, а Кам’янське перебувало під масованою атакою. Також БпЛА фіксувалися на Сумщині та Харківщині (у бік Чугуєва).

До слова, попри кращу готовність України до захисту критичної інфраструктури та більшу кількість засобів ППО, Росія змінює тактику атак. Зараз ворог концентрує масовані удари на одному-трьох регіонах (наприклад, Дніпропетровщина, Сумщина), тоді як раніше бив розпорошено.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie