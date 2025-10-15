Росіяни вдарили по школі у Слов’янську: фото руйнувань

Атакована школа у Слов’янську / © Вадим Лях

Російські війська атакували Слов’янськ Донецької області дронами ввечері 14 жовтня. Сталися два влучання у школу і були пошкоджені прилеглі приватні будинки.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«У Слов’янську знов недобрий ранок. Біля 23:10 ворог атакував місто БПЛА „Герань-2“, — вказано в заяві Ляха.

Він уточнив, що сталося два влучання у загальноосвітню школу №18. Також були пошкоджені прилеглі приватні будинки.

Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня російська армія випустила низку ударних безпілотників по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони тримали курс на Павлоград, Запоріжжя, Дніпро, а Кам’янське перебувало під масованою атакою. Також БпЛА фіксувалися на Сумщині та Харківщині (у бік Чугуєва).

До слова, попри кращу готовність України до захисту критичної інфраструктури та більшу кількість засобів ППО, Росія змінює тактику атак. Зараз ворог концентрує масовані удари на одному-трьох регіонах (наприклад, Дніпропетровщина, Сумщина), тоді як раніше бив розпорошено.