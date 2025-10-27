- Дата публікації
-
- Укрaїнa
- 602
- 1 хв
Росіяни вдарили по школі у Запорізькому районі: що відомо про постраждалих
Через удар росіян по школі у Запорізькому районі поранень зазнала 60-річна жінка.
Армія РФ вдарила по школі у Запорізькому районі. Поранено жінку.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, окупанти вдарили керованими авіабомбами по Тернуватому.
«Зруйновано школу та приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені господарські споруди», — зазначив він.
Посадовець запевнив, що потерпіла отримує усю необхідну медичну допомогу.
Раніше окупанти вдарили по Запоріжжю. Поранень дістали 15 людей.
У місті був запроваджений графік аварійного відключення світла для промисловості та бізнесу.
«В обласному центрі є і вода, і електрика», — зазначив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.