Росіяни вдарили по складу фармгіганта "Тева" в Україні: що буде з ліками

Російська атака дронами і ракетами / © ТСН

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Російська армія 3 вересня завдали двох ударів по складу фармацевтичного гіганта «Тева» в Україні. Співробітники не постраждали, компанія працює над мінімізацією перебоїв у постачанні ліків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці компанії.

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«3 вересня склад Тева в Україні двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. Найважливіше — усі наші колеги в безпеці, ніхто не постраждав», — вказано в заяві.

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У компанії наголосили, що наразі головна увага зосереджена на безпеці людей. «Тева» підтримує працівників, яких безпосередньо зачепила атака, піклується про їхню безпеку та забезпечує необхідну допомогу.

Водночас компанія продовжує роботу, оскільки люди потребують її препаратів.

«Ми оцінюємо наслідки атаки й робимо все можливе, щоб мінімізувати вплив на постачання і щоб українські пацієнти й надалі мали доступ до необхідних їм ліків», — зазначили в «Тева».

Нагадаємо, компанія «Кока-Кола Беверіджез Україна ЛТД» підтвердила, що 3 вересня російський безпілотник атакував її виробничий об’єкт у Броварському районі на Київщині, внаслідок чого підприємство зазнало пошкоджень. Усі співробітники перебувають у безпеці, серед них немає постраждалих.

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