Росіяни вдарили по складу в Запоріжжі: спалахнула масштабна пожежа

Удар по Запоріжжю / © ДСНС

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Увечері 1 листопада російські війська завдали авіаудару по складському приміщенню в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники ліквідували займання на площі 600 квадратних метрів та не допустили поширення вогню на більшу площу.

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За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше РФ накрила Запоріжжя: влучили у торговельний об’єкт, почалася пожежа

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