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Росіяни вдарили по складу в Запоріжжі: спалахнула масштабна пожежа
Після російського авіаудару в обласному центрі загорілося складське приміщення на площі 600 квадратних метрів.
Увечері 1 листопада російські війська завдали авіаудару по складському приміщенню в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники ліквідували займання на площі 600 квадратних метрів та не допустили поширення вогню на більшу площу.
За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, що раніше РФ накрила Запоріжжя: влучили у торговельний об’єкт, почалася пожежа
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