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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили по складу в Запоріжжі: спалахнула масштабна пожежа

Після російського авіаудару в обласному центрі загорілося складське приміщення на площі 600 квадратних метрів.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю / © ДСНС

Увечері 1 листопада російські війська завдали авіаудару по складському приміщенню в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ліквідували займання на площі 600 квадратних метрів та не допустили поширення вогню на більшу площу.

За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше РФ накрила Запоріжжя: влучили у торговельний об’єкт, почалася пожежа

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