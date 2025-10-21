ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
220
1 хв

Росіяни вдарили по Сумах: є постраждалі

Місто Суми зазнало чергової російської атаки, внаслідок якої є влучання та постраждалі.

Ірина Лаб'як
У Сумах прогримів вибух під вечір 21 жовтня, після якого стало відомо про влучання у місті.

Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

«Є влучання у Сумах. Також відомо про постраждалих», — вказано в короткій заяві.

Зауважимо, перед цим на Сумщині близько 15:14 була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про звгрозу ударів російськими дронами в регіоні.

Так, о 16:27 було зафіксовано рух безпілотників на межі Чернігівської та Сумської областей у напрямку Конотопа.

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня російська армія завдала масованих ударів по Сумах. Було влучання БпЛА в автозаправку, постраждала 51-річна жінка. Також дрони та керовані авіабомби пошкодили житлові будинки у старостатах громади.

220
