Росіяни вдарили по Сумах: є постраждалі
Місто Суми зазнало чергової російської атаки, внаслідок якої є влучання та постраждалі.
У Сумах прогримів вибух під вечір 21 жовтня, після якого стало відомо про влучання у місті.
Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.
«Є влучання у Сумах. Також відомо про постраждалих», — вказано в короткій заяві.
Зауважимо, перед цим на Сумщині близько 15:14 була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про звгрозу ударів російськими дронами в регіоні.
Так, о 16:27 було зафіксовано рух безпілотників на межі Чернігівської та Сумської областей у напрямку Конотопа.
Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня російська армія завдала масованих ударів по Сумах. Було влучання БпЛА в автозаправку, постраждала 51-річна жінка. Також дрони та керовані авіабомби пошкодили житлові будинки у старостатах громади.