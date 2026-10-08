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Росіяни вдарили по Сумах: є загиблі та поранені, серед них — двоє дітей
Через удар РФ по Сумах загинула одна людина.
У Сумах внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі 8 жовтня загинув один чоловік, ще четверо дістали поранення. Серед потерпілих двоє дітей.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Що відомо про наслідки
За попередньою інформацією, ушкодження у дітей неважкі. Також поранено двох дорослих, один із них перебуває у тяжкому стані.
Російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Попередньо окупанти застосували далекобійну реактивну артилерію — по Сумах випустили чотири снаряди.
На місці з'ясовують усі наслідки атаки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Рідним та близьким загиблого висловили співчуття.
Нагадаємо, ввечері 6 жовтня російський FPV-дрон на оптоволокні атакував людей поблизу торговельного центру у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару загинула одна цивільна людина, ще двоє людей, за попередніми даними, дістали поранення. Російський дрон ударив по цивільній інфраструктурі та місцю перебування людей.