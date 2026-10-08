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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили по Сумах: є загиблі та поранені, серед них — двоє дітей

Через удар РФ по Сумах загинула одна людина.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

У Сумах внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі 8 жовтня загинув один чоловік, ще четверо дістали поранення. Серед потерпілих двоє дітей.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Що відомо про наслідки

За попередньою інформацією, ушкодження у дітей неважкі. Також поранено двох дорослих, один із них перебуває у тяжкому стані.

Російські війська завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Попередньо окупанти застосували далекобійну реактивну артилерію — по Сумах випустили чотири снаряди.

На місці з'ясовують усі наслідки атаки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Рідним та близьким загиблого висловили співчуття.

Нагадаємо, ввечері 6 жовтня російський FPV-дрон на оптоволокні атакував людей поблизу торговельного центру у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару загинула одна цивільна людина, ще двоє людей, за попередніми даними, дістали поранення. Російський дрон ударив по цивільній інфраструктурі та місцю перебування людей.

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