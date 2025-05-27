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Росіяни вдарили по Сумщині: є поранені, серед них — неповнолітня
Російські війська скинули авіабомбу на Охтирську громаду — постраждали цивільні, у тому числі 17-річна дівчина.
У вівторок, 27 травня, близько 11:20 російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Сумської області. Внаслідок атаки поранено 44-річного чоловіка, його 41-річну дружину та їхню 17-річну доньку.
Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.
За попередніми даними, окупанти застосували керовану авіаційну бомбу.
«За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, авіаексперт пояснив, навіщо Росія посилила повітряний терор.