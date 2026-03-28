Росіяни вдарили по Сумщині: є загибла, поранено дитину

Через ворожий удар загинула 20-річна дівчина, її 6-річна сестра постраждала.

У суботу, 28 березня, російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду Сумської області. Відомо про загиблу людину та постраждалу дитину.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

Жертвою атаки стала 20-річна мешканка громади. Її 6-річна сестра зазнала травм, її стан наразі уточнюється.

«Усі обставини встановлюються», — йдеться в повідомленні.

Російська атака по Україні 28 березня — останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, російська армія атакувала Україну сотнями безпілотників різних типів. Сили ППО знищили 252 із 273 дронів. Основний удар припав на Одещину.

В області пошкоджено житлову забудову, пологовий будинок, телецентр та об’єкти критичної та портової інфраструктури Одещини. Через ворожий удар загинуло дві людини, 11 осіб постраждали, серед них — дитина.

Також під удар російських дронів потрапив Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки одна людина загинула, є постраждалі.

