Росіяни вдарили по Сумщині: є загибла, поранено дитину
Через ворожий удар загинула 20-річна дівчина, її 6-річна сестра постраждала.
У суботу, 28 березня, російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду Сумської області. Відомо про загиблу людину та постраждалу дитину.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
Жертвою атаки стала 20-річна мешканка громади. Її 6-річна сестра зазнала травм, її стан наразі уточнюється.
«Усі обставини встановлюються», — йдеться в повідомленні.
Російська атака по Україні 28 березня — останні новини
Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, російська армія атакувала Україну сотнями безпілотників різних типів. Сили ППО знищили 252 із 273 дронів. Основний удар припав на Одещину.
В області пошкоджено житлову забудову, пологовий будинок, телецентр та об’єкти критичної та портової інфраструктури Одещини. Через ворожий удар загинуло дві людини, 11 осіб постраждали, серед них — дитина.
Також під удар російських дронів потрапив Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки одна людина загинула, є постраждалі.