РФ атакувала Тернопіль ракетами і дронами: перші деталі від влади про наслідки і потерпілих
Протягом ночі та зранку 19 листопада армія РФ вдарила по Тернополю ракетами та безпілотниками.
Про це повідомив мер міста Сергій Надал.
“Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і “Шахедами”. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі”, - поінформував чиновник.
З його слів, на місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію Надал пообіцяв надати згодом.
Новина доповнюється