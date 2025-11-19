ТСН у соціальних мережах

4391
1 хв

Олена Капнік
РФ атакувала Тернопіль ракетами і дронами: перші деталі від влади про наслідки і потерпілих

Протягом ночі та зранку 19 листопада армія РФ вдарила по Тернополю ракетами та безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

“Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і “Шахедами”. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі”, - поінформував чиновник.

З його слів, на місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію Надал пообіцяв надати згодом.

Новина доповнюється
