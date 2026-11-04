- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 14
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили по торговельному центру в Одесі: спалахнула пожежа
За даними Одеської ОВА, повідомлень про поранених після удару не надходило.
Російські війська завдали удару по будівлі торговельного центру в Одесі.
Внаслідок атаки виникла пожежа.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, на момент повідомлення інформації про поранених не надходило.
Нагадаємо, що раніше Росія вдарила по центру Одеси: "прилетіло" в адмінбудівлю
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: