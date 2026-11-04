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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
14
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Росіяни вдарили по торговельному центру в Одесі: спалахнула пожежа

За даними Одеської ОВА, повідомлень про поранених після удару не надходило.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

Російські війська завдали удару по будівлі торговельного центру в Одесі.

Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, на момент повідомлення інформації про поранених не надходило.

Нагадаємо, що раніше Росія вдарила по центру Одеси: "прилетіло" в адмінбудівлю

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