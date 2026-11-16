Російська атака по Україні / © ТСН.ua

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Російські війська 16 листопада завдали удару по центральній частині Балаклії у Харківській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та очільник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

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Синєгубов написав у Мережі, що окупанти завдали удару по Балаклії. Попередньо, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще четверо людей постраждали, їм надають медичну допомогу.

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Також пошкоджено поштове відділення, вантажний автомобіль і три легковики. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.

«Щойно ворог завдав удару по центральній частині нашого міста. Обставини події з’ясовуються. Загроза ворожого удару зберігається. Прошу всіх негайно перейти в укриття або безпечні місця!» — написав своєю чергою Карабанов.

Нагадаємо, раніше цього ж дня армія РФ атакувала Україну балістикою і дронами. У Дніпрі та Сумах, пролунали вибухи. У Дніпрі ворог поцілив у підприємство харчової промисловості — там виникла пожежа. Крім того, під ударом опинився Кривий Ріг: два влучання боєприпасів «Бандероль» в об’єкт інфраструктури, на місці проводять аварійно-рятувальну операцію.

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