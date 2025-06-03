Росіяни вдарили по центру Сум: що відомо про криваву атаку з РСЗВ

Під час атаки на Суми загинули 3 людей / © Сумська міська рада

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Сьогодні, 3 червня, російські війська вдарили по центральній частині міста Суми. Вже відомо про трьох загиблих і понад 20 поранених, серед них — троє дітей.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про атаку.

Вибухи в місті пролунали близько 9 ранку, було шість влучань з РСЗВ, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Пошкоджений медичний заклад, автівки і будинки.

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У пошкодженій лікарні у Сумах постраждали головний корпус, де розташовано хоспісне та неврологічне відділення, а також будівля інфекційного відділення. Пошкоджено фасади, вибито вікна, також пошкоджено машини швидкої допомоги.

Один з ударів прийшовся по проїжджій частині центральної вулиці. Ущент згоріли дві автівки.

Росіяни завдали удару по Сумах / © Associated Press

«На цю мить — 24 постраждалих. У стаціонарі залишаються 15 людей, восьмеро — у тяжкому стані, зокрема троє дітей. Одна дівчинка у вкрай важкому стані», — йдеться у повідомленні ОВА.

Виконувач обов’язків міського очільника Сум Артем Кобзар повідомив, що 3 і 4 червня в місті оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

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Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV розповів, що для удару по Сумах Росія використала бойову частину, яка містить касетні боєприпаси.

«Тобто кількість уражень людей, які перебувають в незахищених приміщеннях або на незахищених об’єктах, вона значно зростає», — пояснив він.

«Чи варто говорити про те, що Суми стає прифронтовим містом? Думаю, що так. Адже у ворога є чимала кількість далекобійних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, на кшталт „Урагану“ чи „Смерча“. Відповідно, найімовірніше, ці системи були цього разу застосовані для того, щоб гатити по середмістю обласного центру», — додав він.

ЗС РФ вдарили по центру Сум з реактивної артилерії / © Associated Press

Що кажуть у МОЗ

Після удару армії Росії по Сумах медична допомога знадобилася 25 людям, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 3 червня.

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За даними відомства, одна жінка померла в лікарні. 24 постраждалих залишаються на лікуванні, з них 12 дорослих і троє дітей — у стаціонарних відділеннях.

«Восьмеро з поранених у важкому стані, із них троє — діти», — йдеться в повідомленні.

На місці атаки / © Associated Press

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку.

«Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях — з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних. Зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим», — написав Зеленський.

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З його слів, відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі.

«Все, що треба знати про російське „бажання“ закінчити цю війну», — прокоментував президент.

Він нагадав, що без тиску, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню.

Що таке РСЗВ і які системи є на озброєнні Росії

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — це важлива складова артилерії. Обстріл із таких систем знищує живу силу та техніку, а також створює потужний психологічний вплив на особовий склад противника.

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Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що РСЗВ вважають ефективною зброєю. Якщо необхідно знищити противника в окремій локації, РСЗВ добре підходить для виконання такого завдання.

З його слів, на озброєнні ЗСУ, а також російських окупаційних військ, є дуже між собою схожі (тому що вони радянські) реактивні системи залпового вогню.

«Це, по-перше, реактивна система залпового вогню калібру 122 мм БМ-21 «Град». Її використовують найчастіше», — зазначив він.

РСЗВ «Град» / © Вікіпедія

Крім цього, російські окупанти їх використовували як елемент терористичних атак безпосередньо по Херсону. Вони є як на озброєнні України, так і на озброєнні Росії.

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Також є 9К57 — це «Ураган» (реактивна система залпового вогню), яка має середній калібр (220 мм). Має максимальну дальність стрільби — 35 км.

«Ураган» / © Вікіпедія

«Якщо ми кажемо про БМ-21 „Град“, то його відстань значно менша. Все залежить від самого реактивного снаряда. Від того, який тип використовують. У середньому дальність стрільби — 15-20 км. Але є деякі боєприпаси, які можуть здійснювати політ і на більшу відстань», — додав він.

Наприклад, є такий боєприпас, як EXP-122. Він — зі Словаччини.

Має відстань майже до 25 км. Ну й найбільш далекобійна РСЗВ — це БМ-30 «Смерч». Він був розроблений також у Радянському Союзі, тому як в українських військ, так і в російських він перебуває на озброєнні.

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«Це реактивна система залпового вогню калібру 300 мм. Його дальність стрільби в середньому до 90 км. Але все залежить і від боєприпасів. Тому, з огляду на боєприпас, ми можемо казати про більшу чи меншу відстань», — пояснив Коваленко.

«Смерч» / © Вікіпедія

Нагадаємо, Суми під час повномасштабної війни в Україні постійно зазнають російських обстрілів: атак безпілотників та ракетних ударів. У ніч проти 21 травня удари безпілотників спричинили у місті пожежі, 14 травня по місту били двічі, 6 травня під час ракетного удару загинула дитина.

Однією з найбільш смертоносних атак став ракетний удар російської армії по Сумах 13 квітня, коли напередодні Великодня загинули 35 осіб та постраждали понад сотня містян.

© Вікіпедія