Росіяни вдарили по цивільному судну у порту Одеси: що відомо
Судно під прапором Лівану перевозило українську сою.
Росіяни вдарили по цивільному судну у порту Одеси.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.
Як зазначив міністр, судно під прапором Лівану перевозило українську сою.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, раніше очільник Одеської ОДА Кіпер повідомив, що росіяни били по енергетичній, портовій, цивільній та транспортній інфраструктурі регіону.
Раныше повыдомлялось, що РФ хоче ізолювати південь України та Одесу. Російська армія цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру області. Зокрема, напередодні ввечері окупанти завдали балістичного удару по портовій інфраструктурі. Загинуло вісім осіб.