Росіяни вдарили по Україні балістикою і "Шахедами": скільки цілей знищила ППО

Безпілотник

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Вночі проти 5 серпня російські війська атакували Україну 46-ма ударними Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М. Сили ППО знищили 29 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною було збито 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

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Зафіксовано влучання 17 БпЛА та балістичної ракети на східному напрямку. Крім того, сталися падіння збитих уламків у трьох локаціях на південнному та північно-східному напрямках.

За інформацією ПС, цієї ночі росіяни запустили БпЛА із напрямків Курська, Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Балістикою вгатили із Брянської області.

Нагадаємо, вночі Росія випустила серію дронів по Україні. Окрім того, вночі в Одесі пролунав вибух після попередження Повітряних сил ЗСУ про можливе застосування балістичних ракет Росією з тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку від початку війни. У місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Окрім того пошкоджено місцевий вокзал, загинув один працівник.

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Крім того, дві людини отримали поранення унаслідок російської атаки на Запоріжжя. Впродовж доби окупанти завдали 431 удар по 16 населених пунктах Запорізької області.

Дата публікації 19:13, 01.08.25 Кількість переглядів 24 Реактивні "Шахеди": нове страхіття, з яким зіштовхнуться міста України